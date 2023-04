TOUBA - Zappées par Macky lors de leur conférence religieuse, les femmes de BBY soutiennent, quand-même, sa candidature en 2024.

Les femmes de Benno Bokk Yaakar de Touba, sous la houlette de Sokhna Mame Say MBacké, ont organisé leur journée de débriefing et de bilan moins d’une semaine après leur grande conférence religieuse. Elles auront unanimement conclu que l’événement a connu un succès particulier avec la présence de plus de 2.000 femmes toutes massées derrière le Président Macky Sall et sa potentielle candidature en 2024.

Selon elles, la seule fausse note a été le manque d’intérêt affiché à leur égard par le Président de la République et la première dame qui n’ont ni dépêché un émissaire ni envoyé un message d’encouragement. Autre information de taille notée lors de cette rencontre : la décision de Sokhna Oulimata Seck de quitter Cheikh Alassane Sène pour revenir dans l’Apr.