TOUBA- YAMAL / Cheikh Bass sur les lieux sur ndigël du Khalife pour visiter la mosquée construite par Cheikh Abdou Bali

Après plusieurs chefs religieux dont Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké et Serigne Modou Mahfouz Mbacké, Touba- Yamal a accueilli Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. Le porte-parole du Khalife Général des Mourides était venu visiter la mosquée sur place construite par Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma. Une occasion qu’il a saisie pour revenir sur l’excellence des relations entre Sokhna Maï, Serigne Cheikh Gaïndé Fatma et Serigne Abdou Khadre Mbacké. Cheikh Bass s’est, par ailleurs , réjoui d’entretenir des relations privilégiées avec Serigne Cheikh Abdou Bali dont il a salué la détermination qui a participé à transformer Touba-Yamal , une zone jadis hostile , en havre de paix et de félicité doté d’un cadre de vie favorable à l’épanouissement humain . Il ne manquera pas , au nom de Serigne Mountakha Mbacké, de relever la qualité de l’édifice érigé et son caractère spirituel prépondérant dans une localité comme Touba- Yamal. Son discours sera bouclé par un satisfecit total décerné à son hôte pour les services qu’il rend au Grand magal de Touba en sa qualité de Président de la commission culturelle et communication.