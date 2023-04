TOUBA - Sadaga en tournée politique dans la cité brocarde Sonko et l’invite à présenter ses excuses aux Sénégalais.

Devenu Haut Conseiller des Collectivités Territoriales après deux législatures au niveau de l’Assemblée Nationale, Abdou Lahad Seck Sadaga a décidé de poursuivre sa série de tournées dans la cité religieuse.

Son périple de ce week-end l’a mené à Darou Anwar où il a offert un ndogou aux populations, mis à leur disposition des adductions d’eau et aidé au démarrage de la construction de la mosquée locale. Le leader politique Apériste de Touba se sera aussi réjoui des réalisations du chef de l’État dans la cité religieuse prenant comme exemple la route désormais bitumée de Guédé. Il citera aussi l’électrification de l’agglomération non sans souhaiter que les acquis soient consolidés. Il profitera de l’occasion pour égratigner Ousmane Sonko qu’il accuse de s’en prendre à l’État pour des affaires « strictement privées », avant de l’inviter à reconnaître ses errements et de présenter ses excuses. Sadaga de considérer la candidature de Macky Sall en 2024 comme une nécessité...