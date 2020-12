TOUBA - SERIGNE TALLA MBACKÉ : « Madyana a besoin d'un poste de santé, d'un réseau d'assainissement, d'électricité et d'eau ».

Madyana vient de porter sur les fonts baptismaux, une association baptisée " And Taxawu Madyana ", installée avec l'aval de Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké dit Serigne Cheikh Say.



Une cérémonie de lancement effectuée sur la place du marché en présence de Serigne Abdou Lahad Mbacké, de Serigne Saliou Mbacké et de Serigne Talla Mbacké venus représenter leur père et guide spirituel.



Portant la parole de Serigne Cheikh Say Mbacké sous le ndigël de ses aînés, Serigne Talla Mbacké égrenera la liste des multiples maux dont souffre Madyana : défaut d'assainissement, manque d'éclairage public, recrudescence de l'insécurité, manque d'eau, vétusté et inadéquation de la case de santé qui a dépassé depuis longtemps ses capacités d'accueil.



Serigne Talla Mbacké se désolera du fait que les autorités politiques locales (Président du Conseil départemental, députés, ministre) ne jouent pas convenablement leur rôle de relais entre les populations et l'État du Sénégal, d'autant qu'elles ont préféré ignorer l'invitation qui leur a été faite pour participer à la rencontre.



Le Mbacké-Mbacké d'ajouter, toujours, au nom de son père que le maître-mot est désormais de s'unir autour d'un même objectif et d'essayer de trouver des solutions aux difficultés répertoriées...