TOUBA- La désignation de Habib Diop, DG de la SAR, comme coordinateur de «  Diomaye- Président, contestée


TOUBA- La désignation de Habib Diop, DG de la SAR, comme coordinateur de «  Diomaye- Président, contestée
La nomination de Habib Diop, actuel directeur général de la SAR, au poste de coordinateur communal de la coalition « Diomaye – Président » à Touba, suscite une vive opposition au sein des instances locales. Serigne Cheikhouna Bousso, leader du parti AwALÉ, conteste ouvertement cette désignation et revendique une légitimité plus solide.

Dans une déclaration  transmise à DakarActu- Touba , Serigne Cheikhouna Bousso a fermement rejeté la validité de cette nomination. « Le cas Habib Diop n’a jamais été définitivement entériné et ce dernier n’est aucunement le coordinateur reconnu », a-t-il martelé, estimant que le choix de l’écrasante majorité des militants s’était porté sur sa propre personne.

Le coordonnateur du parti AwALÉ à Touba a également tenu à préciser que la base militante n’a officiellement reçu aucune directive formelle désignant Habib Diop, ni même toute autre personnalité, pour occuper cette fonction.

Face à ce qu'il considère comme un vide procédural, le responsable politique a lancé un appel clair en faveur d’une solution interne. « J’en appelle à un arbitrage démocratique. Selon moi, la démarche est simple : il convient d'organiser une assemblée générale inclusive et de départager les candidats par le vote », a substantiellement déclaré Serigne Cheikhouna Bousso, réclamant ainsi une consultation transparente pour trancher ce différend.
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Mardi 30 Juin 2026
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