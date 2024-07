TOUBA- L’imam de Georgetown aux Etats - Unis reçu par le Khalife général des Mourides

Imam de renommée mondiale officiant aux États - Unis et plus précisément à Georgetown, Muhammad Ndiaye a été reçu par le Khalife Général des Mourides. D’origine Sénégalaise, l’imam a fini d’inscrire dans sa carrière une centaine de conversions à l’Islam. Après un tête-à-tête où l’Islam a été le sujet des échanges , les deux chefs religieux se sont témoigné respect et attachement.