TOUBA - Fin de la démolition du marché Gare Bu Mak- Cheikh Bass Abdou Khadre porte le message du Khalife

La démolition du marché Gare Bu Mak aura finalement duré 05 jours environ. Les Baayfaal ont complètement détruit ce sanctuaire qui servait de repaire à des bandits qui semaient la terreur à Touba et plus précisément, au quartier Keur Bu Mak.

Ce mardi, le Khalife Général des Mourides a dépêché son porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké venu délivrer son message de satisfaction. Le patriarche a prié pour les disciples de Mame Cheikh Ibra Fall et annonce d’autres corvées...