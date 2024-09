TOUBA - Cheikh Bass sur les inondations devant Cheikh Tidiane Dièye : « Si cette situation se reproduit l’année prochaine, ce sera la catastrophe ! »

Après s’être entretenu avec le Khalife Général des Mourides et effectué une visite de terrain pour s’enquérir du niveau de gravité des inondations qui ont fini de provoquer deux pertes en vies humaines et des centaines de maisons englouties par les eaux, le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement s’est rendu chez Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre, sur indication du patriarche de Darou Miname. Une occasion saisie par le chef religieux de Guédé pour transmettre le message du Khalife à l’intention des populations leur demandant de faire preuve de longanimité et de résilience face à ce désastre dont il ne manque pas de mesurer l’ampleur.

« Serigne Mountakha comprend combien les sinistrés souffrent. Et il ne restera pas les bras croisés sans leur venir en aide. Rien que pour ce Gamou, il a distribué près de 200 bœufs aux familles religieuses de ce pays. Par conséquent , il n’est pas utile de dire qu’il viendra à la rescousse des familles impactées. Vous qui êtes de l’État ne devriez pas aussi manquer de jouer votre partition ». Cheikh Bassirou Mbacké de préciser que lui et ses parents n’ont guère été épargnés par les inondations.

« Mes deux frères qui habitent à côté ont dû quitter leurs maisons alors que jamais, dans le passé, ils n'ont été inquiétés. En 2010, le Président Wade nous avait avertis de l’imminence de la remontée de la nappe. Le Khalife avait, d’ailleurs, envisagé de s’en occuper dès après la dernière présidentielle. Le nouveau Chef de l’État s’est finalement engagé à tout prendre en charge. C’est le moment ou jamais de vous y mettre. Ce serait la catastrophe si cette situation se reproduisait l’année prochaine. Je pourrais, moi-même, être appelé à abandonner ma maison . À Ndamatou, des familles de Serigne Fallou ont été obligées d’abandonner leurs maisons. Beaucoup de concessions ne peuvent plus disposer de fosses septiques à cause de la présence quasi permanente des eaux . Finalement, on se rend compte que les forages de rabattement ne sont pas efficaces », fera remarquer le chef religieux à son hôte.

Cheikh Tidiane Dièye, dans sa réponse, précisera avoir compris que la situation était pénible, surtout que la journée a été rendue plus pesante par le décès de deux personnes. « Je suis allé présenter mes condoléances aux familles éplorées ». Il ajoutera avoir pris la décision de laisser dans les zones inondables le matériel de pompage acheminé de Dakar. Il confiera que les solutions transitoires feront bientôt place aux solutions structurelles avec le démarrage d’un plan directeur en vue.