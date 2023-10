TOUBA - Cheikh Bass pointilleux : « Quoiqu’il advienne, les Baayfaal feront respecter le ndigël… À l’administration de jouer son rôle d’encadrement ! »

Touba est en phase de clore définitivement cette fenêtre ouverte sur les interdits et la manière de les faire respecter avec notamment « l’expertise » des Baayfaal. La déclaration faite aujourd’hui par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre Mbacké au nom du Khalife entre dans cette dynamique. Après avoir rencontré Serigne Amdy Modou Mbenda Fall, khalife des Baayfall, Cheikh Bass a précisé que les interdits jadis énumérés par Serigne Abdou

Lahad Mbacké en 1980, restent de mise en plus de la politique et du football.

« Ces précisions visent à éviter les désagréments qui peuvent survenir. Il s’agit de clairement lister les interdits visés par la fatwa dont la police est confiée aux Baayfaal. Ces prohibitions concernent d’abord la lettre de Serigne Abdou Lahad Mbacké. Le contenu de ce document est une émanation de Serigne Touba, avait confié Serigne Abdou Lahad ».

Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké s’adressera, ensuite, au sous-préfet de Ndame pour lui demander d’inviter l’administration à jouer sa partition dans le respect de la fatwa. « Nous vous invitons à jouer le rôle qui est le vôtre. Si vous ne le faites pas, on n’est pas à l’abri de difficultés car, quoiqu’il arrive, les Baayfall rempliront la tâche qui leur est dévolue. Il est reproché aux forces de l’ordre de relaxer de suite les personnes arrêtées par les Baayfall. On dit souvent que le civil ne peut pas corriger un civil comme lui. Mais cela n’est possible que lorsque vous vous acquittez des charges qui sont les vôtres ». Le chef religieux ajoutera que les toutes les maisons de Cheikhs peuvent se considérer comme investis de cette même mission de veiller au respect du code de conduite édicté.