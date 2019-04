TARIFICATION ILAA TOUBA / Le billet Khombole/Touba majoré de 200 francs... La colère des usagers est sans appel

Colère noire chez certains usagers de l'autoroute Ilaa Touba et surtout chez les conducteurs des véhicules de transport communément appelés '' Allô Dakar''. Ces derniers ont été surpris de remarquer que la tarification a été revue à la hausse de 200 de francs Cfa entre Khombole et Touba.





En effet, confie un d'entre eux au téléphone de Dakaractu et avec une photo du ticket reçu ce vendredi 19 avril 2019, '' le tarif habituel était de 1800 francs ''. Notre interlocuteur de poursuivre : '' à ce rythme, la facture sera très salée et l'autoroute sera un calvaire plus qu'une aubaine. Nous pensons que l'État est en train d'emprunter les voies et moyens à sa disposition pour sanctionner les populations de Touba qui n'ont pas voté en sa faveur lors de la dernière élection présidentielle. Si c'est le cas, c'est regrettable comme réaction... ''