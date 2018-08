TANOR PARLE DE WADE : 'C'est une bête politique... Cest un grand stratège... ll est généreux '

Wade a beau être un adversaire virtuel pour son candidat en 2019, Ousmane Tanor Dieng lui nourrit une certaine estime. L'ancien numéro 2 de Diouf reconnaît au tombeur de son ancien mentor des qualités d'homme politique futé. Et quand l'idée lui revient de se rappeler les moments vécus en tant qu'opposant de Wade, il dira ceci au Grand Jury : ''S'opposer à Wade n'est pas facile. C'est une bête politique .'' Ses qualités d'homme politique lui ont permis d'atteindre ses objectifs. C'est un grand stratège. Il n'est pas quelconque. Je n'avais pas refusé de travailler avec lui juste pour refuser, mais je voulais avoir une expérience d'opposant. C'est un choix que j'avais fait et les camarades avec..



Abordant les qualités humaines de l'ancien Chef de l'État Sénégalais, OTD retient de l'homme sa générosité et son sens de la mesure. '' C'est un homme qui est d'une grande générosité. Il faut le reconnaître. Il savait jusqu'où ne pas aller très loin.''