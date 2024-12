Suspension de certains lotissements dans les régions de Dakar et de Thiès : le secrétariat général du Gouvernement exige des titulaires le dépôt d'un formulaire à la Dscos

Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, le secrétariat général du Gouvernement renseigne sur l'évolution de la suspension de certains lotissements dans les régions de Dakar et Thiès. Dans ce document, le secrétariat général du Gouvernement demande aux titulaires des lotissements de retirer un formulaire au siège de la DSCOS ou sur le site de la DSCOS ayant de fournir de plus amples renseignements. Le communiqué souligne qu'un quitus tenant lieu de mainlevée sera délivré au cas par cas, après exploitation des informations fournies.

" Par un communiqué de presse en date du 7 novembre, le secrétaire général du gouvernement portait à la connaissance du public la prorogation pour 45 jours , de la mesure suspensive des lotissements dits « BOA », « Hangars des pèlerins », « Recasement 2 », « Eogen » et « Eogen Extension » des plans d'urbanisme de détail (PUD) suivants : Mbour 4, nouvelle ville de Thiès, bande nord des filaos de Guédiawaye, Yeumbeul, Malika, Tivaouane Peul, des pôles urbains de Diacksao- Bambilor, Deni Birame Ndao, Yene et Dagua- Kholpa.

La prorogation de la suspension concernait également EGBOS, Pointe Sarène et Ndiebene Gandiole", fait savoir la note.



Ainsi, la note indique qu'"à cette occasion, il était indiqué que les zones et parcelles qui ne présentaient pas de problèmes particuliers feraient l'objet de levée de suspension au plus tard à la fin du délai de prorogation".



"A cet égard, les titulaires de droits sur les PUD ou lotissements au niveau de la BOA , " Hangars des Pèlerins", " Recasement 2", " Eogen" et " Eogen Extension " des plans d'urbanisme de détail (PUD) suivant: Mbour 4, nouvelle ville de Thiès, Bande Nord des Filaos de Guédiawaye, Yeumbeul, Malika, Tivaouane Peul, des pôles Urbain de Diacksao- Bambilor, Deni Birame Ndao, Yene et Dagua- Kholpa sont priés de renseigner un formulaire d'identification de mots et de le déposer au siège de la Direction Générale de la Surveillance et du contrôle de l'occupation du Sol ( DGSCOS) , sis à la VDN à côté de l'hypermarché Exclusive, ou à la Brigade zonale de la DGSCOS de mbour", conclut le document qui émane des services du secrétariat général du Gouvernement.