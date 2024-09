Suspension de Marc Brys : La Fecafoot dément un « faux communiqué » et dénonce une campagne de déstabilisation

Le secrétaire général de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot) a publié un communiqué pour informer le public d'un faux document attribué à la Fédération et annonçant la suspension du sélectionneur Marc Brys.

Par ailleurs, Samuel Eto’o, le président de la fédération a souligné dans le document qu'il n'y a aucun projet de communiqué en lien avec cette affaire. D’après eux, il s’agit d’une tentative de manipulation et de déstabilisation…

« Le Président de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot), informe l'opinion publique qu'un prétendu document en circulation dans les réseaux sociaux, fait état d'un projet de communiqué final sanctionnant les travaux d'une Session du Comité d'Urgence de la Fecafoor, tenue ce 11 septembre 2024. Le Président de la Fecafoot dément formellement, l'existence d'une telle Session du Comité d'Urgence et a fortiori un projet de communiqué final conséquent. »

Ensuite, le document indique que le parton de la Fecafoot « condamne avec fermeté cette autre tentative des acteurs malveillants aux desseins inavoués visant à ternir l'image de la Fecafoot, dans un contexte de recherche définitive d'une atmosphère apaisée et sereine nécessaire à l'atteinte des résultats et performances souhaités par l'Institution dont il a la charge. Il invite l'opinion publique à ne pas céder à l'écoute de ces sirènes de la manipulation et de la déstabilisation. »