Superlig Turc : Mbaye Diagne termine la saison en trombe avec un doublé et une 23eme réalisation !

Le meilleur buteur sénégalais à l’étranger, Mbaye Diagne a encore frappé très fort ce mardi en marge de la dernière journée du championnat turc. Avec son équipe le Fatih Karagumruk, le « King Kong » a une nouvelle fois fait parler la foudre à marquant à deux reprises face à Kasimpasa battu (3-0.) Avec ce doublé, l’international sénégalais termine deuxième au classement des meilleurs buteurs du championnat derrière Ener Valencia (29 unités.)



Ignoré par le sélectionneur national des Lions, Aliou Cissè qui ne l’a plus convoqué depuis mars 2021 (5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN – 2022), Mbaye Diagne a véritablement retrouvé son flair de renard des surfaces. En terme de statistiques, l’attaquant affiche à son compteur 23 réalisations en 33 sorties en plus de 05 passes décisives. Aucun attaquant sénégalais, même Habib Diallo et ses 20 buts avec Strasbourg, ne fait pas mieux.