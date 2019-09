Superlig : Papiss Ciss claque un doublé contre Fenerbahce, et prend la tête du classement des buteurs

À 34 ans, l’international sénégalais, Papiss Demba Cissé, s’est encore illustré dans le championnat Turc, avec son club Alanyaspor. L’ancien attaquant de Newcastle s’est offert un joli doublé (45e et 47e) face à Fenerbahce (3-1.) Deux buts qui viennent s’ajouter aux trois autres déjà marqués.



Le sénégalais permet ainsi à son club de rester à la tête du championnat Turc, après des débuts canon (3 matchs 3 victoires) il fallait donc, pour Alanyaspor, confirmer face à Fenerbahce. Chose faite par les « Orange et vert », qui enchaînent un quatrième succès en quatre journées. Une belle série qui leur assure la première place de la Superlig.



Avec 5 buts en quatre matchs joués, Papiss Cissé occupe la première place dans le classement des meilleurs buteurs. Il avait fini deuxième meilleur buteur, la saison précédente, avec 16 pions, devancé par un autre Sénégalais, Mbaye Diagne et ses 30 buts.