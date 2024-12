Sud du Nigeria: au moins 35 enfants tués et six autres blessés lors d’une bousculade

Au moins 35 enfants sont morts et six autres ont été grièvement blessés dans une bousculade lors d'une fête foraine organisée au sein des locaux d’un lycée dans la ville d’Ibadan, dans le sud-ouest du Nigeria, a indiqué la police jeudi.



La bousculade s’est produite mercredi au lycée islamique de Basorun à Ibadan, troisième plus grande ville du Nigeria.



"Jusqu'à présent, 35 mineurs ont été déclarés morts, tandis que six autres sont grièvement blessés et bénéficient de diverses interventions médicales", a déclaré dans un communiqué Adewale Osifeso, porte-parole de la police de l’État d’Oyo.



Huit personnes ont été arrêtées, dont le "principal sponsor" de la fête foraine, organisée par la fondation Wings et la station de radio locale Agidigbo Fm.



Une enquête a été ouverte "à la section des homicides du département des enquêtes criminelles" de l’État d’Oyo, a déclaré M. Osifeso.



Mercredi, Seyi Makinde, gouverneur de l’État d’Oyo, avait communiqué sur le réseau social X au sujet de la bousculade, annonçant "plusieurs enfants tués".



"Nos pensées sont avec les familles et les proches touchés par cette tragédie. Que les âmes des défunts reposent en paix", avait indiqué M. Makinde.