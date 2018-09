Succession à la Mairie de Dakar : Khalifa Sall bénit Banda Diop

Il avait annoncé son ambition de briguer le fauteuil désormais vacant de maire de Dakar. Banda Diop, le maire de la Patte d'Oie puisque c'est de lui qu'il s'agit avait essuyé les foudres de ses camarades de "Taxawu Senegal" qui lui reprochaient son empressement. Mais une bonne nouvelle point à l'horizon pour Banda Diop. En effet, il aurait reçu les bénédictions de Khalifa Sall lui même dans cette affaire. Ce serait, comme il le laisse croire sur sa page facebook, à l'issue d'une visite qu'il a effectuée auprès du maire de Dakar à Rebeuss. "Heureux de la rencontre et des échanges avec le grand frère, l'ami Khalifa Sall, figure emblématique de la coalition « Taxawu Dakar » ce 17 septembre Dakar. Dakar et sa politique municipale au coeur des discussions franches et constructives. L'ambition de le suppléer réaffirmée, je le remercie des prières et encouragements formulés à mon endroit en attendant la fin de cette épreuve. Longue vie à lui!!" a écrit Banda Diop...