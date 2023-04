Soutien à la candidature de Sonko: Idrissa Seck pose ses conditions au leader du Pastef.

Décidément, le président du Cese, Idrissa Seck entend dérouler des débats sur la possibilité d’être candidat à la présidentielle en cas de condamnation pour délit ou crime. Il l’a fait savoir, à l’occasion d’une déclaration qu’il a tenue, ce 14 avril à Thiès.



« En tant que président du Cese, je vais prendre une initiative. Je vais organiser dans les 46 départements du Sénégal et dans la diaspora des débats pour que les sénégalais nous disent leur point de vue en âme et conscience et en toute sincérité. », a-t-il expliqué.



Le cas Ousmane Sonko s’est invité à la sortie du président du parti Rewmi. Idrissa Seck entend soutenir le leader de pastef dans sa lutte mais pose des conditions.



« Pour que je soutienne la candidature de Sonko même s'il fait que je m’oppose à Macky Sall, je le ferai. J’exige de lui, que les représentants du Pastef aux débats que je vais organiser soient d’accord en cas de condamnation pour diffamation ou viol ou encore pour détournement de deniers publics. S'ils pensent que ce n’est pas grave pour être candidat qu’ils le disent parce que j’entends dire que s’il (Ousmane Sonko) n’est pas candidat, ils brûleront le pays alors qu’il soit candidat, mais qu’il s’engage à laisser la justice faire son travail même s’il est élu Président. Et que s’il est condamné par la justice en tant que président qu’il démissionnerait. S’il prend cet engagement, je m’engage dans la lutte en sa faveur», a dit le patron de Rewmi.