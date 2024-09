Sous le feu des critiques, Aliou Cissé demande le soutien du peuple sénégalais : « J'ai donné ma vie pour l’équipe nationale! »

Dans sa publication, Aliou Cissé, qui a été hué au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio vendredi dernier, a exprimé son dévouement sans faille envers l'équipe nationale. « Nañiou Boolo Mboolo moy doolè (l’union fait la force.) Peuple sénégalais, je vous écoute, vous entends et vous vois. J'ai donné ma vie pour l’équipe nationale, et je vous promets de faire tout mon possible pour laisser la sélection nationale à la place où nous avons réussi à la ramener tous ensemble : au top. Ensemble allons chercher nos derniers objectifs. C'est le début de la dernière ligne droite. Un peuple, un but, une foi. Restons unis. »

Des mots qui résonnent dans le vide face à des supporters de plus en plus excédés par les performances mitigées de leur sélection nationale. Pas sûr que cette main tendue d’El Tactico soit acceptée par les inconditionnels de la sélection nationale qui aspirent à mieux.

Rappelons que depuis mars 2015, Aliou Cissé, qui a remporté la CAN 2022 avec les Lions, est à la tête de l’équipe nationale A. Près de dix ans plus tard, le divorce est en train d’être consommé entre les deux parties.