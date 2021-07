Sonatel dans une bonne dynamique opérationnelle : le chiffre d’affaires du Sénégal du premier semestre 2021 établi à 249,8 milliards de FCFA

Orange Mali a réalisé une très belle performance financière et opérationnelle avec un parc d’abonnés mobile de 13 millions (+10,1%). Cette évolution est le fruit d’une excellence opérationnelle autour du plan All 4G, de la bonne progression du mobile money et du renforcement des recrutements à travers la campagne boost parc.

L’activité retail d’Orange Guinée, à travers le prépayé mobile et Orange Money, a crû grâce à la bonne dynamique commerciale et l’extension de la couverture réseau, malgré un contexte de durcissement de la réglementation sur l’identification des abonnés et de renforcement de la pression fiscale avec l’instauration d’une nouvelle taxe sur le trafic On net.

Orange Bissau a reconquis le leadership sur la part de marché volume avec une croissance soutenue de l’activité grâce au développement des usages (voix, data et Orange money) et une bonne dynamique commerciale sous l’effet catalyseur du projet de modernisation et d’extension du réseau d’accès mobile.

Orange Sierra Leone a réalisé d’excellentes performances financières et opérationnelles à la faveur d’une bonne dynamique commerciale autour du très haut débit avec une base d’abonnés mobile en croissance de +40,4%.

– Pour le 1semestre 2021, marqué par les prémices de la relance économique mondiale, le groupe Sonatel maintient de solides performances opérationnelles et financières et conforte son leadership dans ses cinq pays de présence. Les investissements importants réalisés en 2020 et au cours du premier semestre 2021 ont permis de maintenir l’avancée et la qualité de la connectivité, et le groupe Sonatel a su garder un niveau de marge appréciable grâce à une bonne maitrise des coûts, à l’amélioration de la rentabilité de la data mobile et des services financiers mobiles.L’évolution semestrielle des principaux indicateurs montre une évolution positive des résultats financiers par rapport à 2020 (chiffres d’affaires en croissance de +9,3%, marge opérationnelle (EBITDA) en croissance de 12%), malgré un marché toujours marqué par l’impact de la crise de la Covid19 sur l’activité économique ainsi que par la massification de la concurrence.La croissance du groupe est tirée par tous les pays notamment le Mali, la Guinée mais aussi le Sénégal qui fait face à une forte offensive concurrentielle sur le Mobile Money, grâce au renforcement de la contribution de la Data, d’Orange Money, des projets de diversification (énergie, gestion déléguée de la Société Béninoise d’Infrastructures Numériques, etc.) et à la progression de la voix et des SVAs face au recul de l’international entrant.Sur la première moitié de l’exercice 2021, le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’établit à 642 milliards de FCFA, en hausse de +9,3% par rapport à juin 2020. Cette croissance, tirée par tous les pays du groupe, est portée par la voix, la data mobile, Orange Money et le Broadband Fixe. Le renforcement de la contribution de la data et d’Orange Money a permis de compenser le recul de l’international entrant. Les activités cœur de métier Voix, Sms et des SVA connaissent une légère régression mais occupent encore une place prépondérante dans la génération de revenus.du groupe Sonatel s'établit à 37,9 millions de clients à la fin de ce 1semestre de 2021, en croissance de 14% par rapport à 2020 grâce à la bonne dynamique de recrutements dans toutes ses géographies.Le chiffre d’affaires du Sénégal du premier semestre 2021, soit 39% du chiffre d’affaires global. Au Sénégal, Sonatel maintient une forte position commerciale avec un parc mobile qui s’approche des 11 millions de clients, en hausse de +10,7% par rapport au S1 2020 avec une part de marché volume de 54,4%. La marge opérationnelle s’est améliorée (+8.9%), malgré la baisse des revenus Orange money en lien avec l’intensification de la concurrence, grâce une bonne maîtrise des coûts et à la performance enregistrée sur le prépayé mobile, le broadband fixe et le wholesale avec le contrat de gestion déléguée de la SBIN au Bénin.Le chiffre d’affaires à l’international du premier semestre 2021. Ces résultats proviennent de solides positions de marché au Mali (58,4% de part de marché), en Guinée (59,2% de part de marché), en Guinée Bissau (51,8% de part de marché) et en Sierra Leone (51,6% de part de marche) avec une croissance significative du parc actif en lien avec les investissements réalisés pour l’amélioration continue de la qualité des réseaux mobiles et l’extension de couverture 3G/4G dans tous les pays :La marge opérationnelle (EBITDA) connait une croissance de +12% en s’établissant à 276,6 milliards sur la même période, résultant de la croissance des revenus associée à une bonne maîtrise des charges.Le résultat net consolidé du groupe est de 118,9 milliards FCFA en hausse de 32,2% par rapport à 2020. Cette bonne tenue du résultat net a été possible grâce aux performances sur la marge opérationnelle et à la bonne maîtrise des résultats financiers et des amortissements.Les investissements sur le premier semestre 2021 se chiffrent à 103,1 milliards FCFA en hausse de +13,7% et sont destinés essentiellement au renforcement du déploiement du très haut débit (4G/4G+, fibre optique), à la modernisation des réseaux et plateformes de services et à l’augmentation de la couverture réseau.L’activité Orange Money maintient une bonne dynamique dans tous les pays de présence avec une base de clients actifs de 9,1 millions de clients, en hausse de 20,7% malgré une forte pression concurrentielle au Sénégal. Les revenus Orange Money ont connu une progression de +6,7% pour s’établir à 77,2 milliards sur le semestre, grâce à la croissance du parc et des usages (+36,2% d’augmentation du volume des transactions en volume sur un an).Le développement données mobiles est marqué par une belle performance commerciale et financière. Les revenus de la data sont en croissance annuelle de +23,5% (167,1 milliards FCFA), grâce à une forte progression du parc et des usages autour de l’abondance. Cette croissance est rendue possible par la poursuite du déploiement du très haut débit et l’extension de la couverture réseau pour un développement de la 4G/4G+ avec une base clients 4G actifs en croissance de 80,1%. Ainsi, plus du quart des revenus du groupe Sonatel proviennent des services Data Mobiles, soit une amélioration de +3 points en un an.La dynamique de développement du très haut débit fixe se poursuit autour des offres Flybox (FDD et TDD) et Fibre combinée au maintien de l’ADSL au Sénégal ; portant ainsi la croissance des revenus à 48,1% et celle du parc à 33,8% (+93 000 clients) sur un an. Au 1er semestre 2021, plus de 26% de ses clients Broadband fixe sont sur la fibre soit un parc de plus 96 000 clients tandis que 160 100 clients disposent d’une offre Flybox. La contribution aux revenus groupe est de 4,6% avec une poursuite du déploiement de la fibre qui raccorde 345.300 foyers et/ou bureaux au Sénégal et au Mali.En plus de ses fortes contributions à la croissance des PIB, aux recettes fiscales et à la création d’emplois dans tous ses pays de présence, le groupe Sonatel a mené des actions dans le domaine de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise, à travers ses différentes fondations notamment en ce semestre encore marqué par la pandémie de Covid19.Au Sénégal, la Fondation Sonatel a financé à hauteur de 500 millions de FCFA la rénovation du lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda, a offert des bourses d’excellence de spécialisation médicale d’un montant global de 280 000 000 FCFA et a inauguré le 6Village Fondation à Déguerre avec des infrastructures de Santé, d’Education et de Développement durable d’une valeur de 300 millions de FCFA.Au Mali, la fondation Orange a appuyé l’Etat et les populations avec un don de 17 lits d’hospitalisation et 11 respirateurs d’une valeur 160 millions de FCFA.En Guinée, une campagne de communication et de sensibilisation sur l’Energie verte a été lancée.En Guinée Bissau, Orange a inauguré la 1maison Digitale située au centre de développement communautaire de Missira et a procédé à la rénovation et à l’équipement du poste de santé de Bijimita.En Sierra Léone, la Fondation Orange a pris en charge la construction d’un centre de soins maternels ainsi que de trois écoles maternelles en régions.Orange Digital Center (ODC) est un centre qui regroupe dans un seul espace une école de codage, un Fablab solidaire, un espace dédié aux startups notamment le programme Orange Fab (accélérateur de startups) et une antenne de Orange Ventures (fonds d’investissement du groupe Orange dédié aux startups innovantes).Après la réussite au Sénégal de la formation et de l’insertion de près de 500 jeunes, Sonatel lance des initiatives équivalentes dans ses filiales. Il répond ainsi à une attente forte des populations et s’engage résolument pour faire du numérique un domaine nouveau de développement de l’emploi et de l’économie dans tous les pays où il est présent.Le premier semestre de 2021 aura été marqué par une reprise de l’activité économique après la crise causée par la pandémie de la COVID-19.Dans ce contexte, le groupe Sonatel a capitalisé sur les investissements importants réalisés en 2020 et au cours du premier semestre 2021 pour accélérer la croissance de son activité, malgré une baisse globale du marché mobile money au Sénégal, avec de très bonnes performances opérationnelles dans tous ses pays de présence.Le groupe Sonatel poursuivra son programme d’investissement dans le but de préparer ses réseaux et plateformes de services à écouler encore plus de trafic avec une excellente qualité de service mais aussi de déployer de nouvelles offres et innovations pour accélérer sa transformation en operateur multiservices.Le groupe continuera de s’adapter efficacement aux mutations du marché mobile money pour faire face à l’agressivité de la concurrence tout en poursuivant les projets de diversification afin de développer de nouveaux relais de croissanceLe groupe poursuivra les efforts de rationalisation de ses charges pour maintenir une dynamique de croissance rentable.