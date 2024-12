Situation à la ville de Dakar : les Organisations de la Société Civile expriment leur inquiétude et appellent au respect des droits constitutionnels des citoyens

Le COSCE a reçu une délégation de conseillers municipaux de la ville de Dakar ce mercredi 18 décembre 2024. Celle-ci a dénoncé leur interdiction d’accès aux locaux de la mairie par les forces de défense et de sécurité, suite à la révocation de Monsieur Barthélémy Dias, maire de la ville de Dakar.



Le COSCE rappelle, dans un communiqué « qu’une telle mesure, si elle est avérée, doit être fondée sur des dispositions juridiques respectant les droits constitutionnels des citoyens ». En effet, souligne le collectif, « la décision du préfet de Dakar portant démission de Monsieur Barthélémy Dias de son mandat de conseiller municipal de la ville de Dakar n’est assortie d’aucune mesure visant à interdire aux conseillers municipaux l’accès à la mairie ».



Le COSCE appelle les autorités compétentes à veiller à la protection de l’intérêt public et au respect des droits fondamentaux. Dans ce contexte sensible, le COSCE encourage l’État à adopter une démarche prudente et respectueuse de l’État de droit afin d’éviter tout climat de méfiance ou de suspicion qui pourrait fragiliser la cohésion sociale.



ONT SIGNE

1) COSCE

2) ONG 3D

3) GRADEC

4) PACTE

5) Réseau Siggil Jigeen

6) Forum du justiciable

7) Ligue Sénégalaise des Droits de l’Homme (LSDH)

8) ONDH

9) AJED

10) URAC

11) AFEX

12) RADDHO

13) OSIDEA

14) CERAG

15) Handicap Form Educ

16) Présence Chrétienne