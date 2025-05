Signature en Italie d'une convention de partenariat entre l'ANCI Sardaigne, la Région autonome de Sardaigne et l'Association des Maires du Sénégal (AMS)

Ce vendredi 2 mai 2025, à Cagliari, dans la Région autonome de Sardaigne en Italie, une délégation de l'Association des Maires du Sénégal (AMS), conduite par son Secrétaire général, l'honorable Député-Maire Monsieur Mbaye Dione, a signé une convention de partenariat avec l'Association Nationale des Communes Italiennes de la Sardaigne (ANCI Sardaigne). Les discussions entre l'ANCI Sardaigne et l'AMS, qui ont mené à la signature de cette convention, ont abouti à la décision de mettre en œuvre une série d'actions en faveur des deux peuples, selon une programmation modulaire à moyen terme dans les domaines suivants :



Développement économique ;

Santé et inclusion sociale ;

Éducation, formation professionnelle et échanges culturels ;

Environnement et aménagement du territoire (gestion des ressources en eau et atténuation des risques hydrogéologiques) ;

Renforcement des capacités administratives.

L'ANCI Sardaigne et l'AMS estiment qu'il est fondamental de renforcer les relations politiques et culturelles avec le Sénégal à travers le renforcement de leur réseau diplomatique et l'intensification du programme de visites politiques au plus haut niveau. Elles s'engagent également à poursuivre et à étendre les activités de formation, d'éducation et de renforcement des capacités au sein de l'administration publique du pays africain, et à favoriser, par le biais d'initiatives économiques et de formation, la création de davantage d'opportunités d'emploi au Sénégal.



Il convient de rappeler que la délégation sénégalaise, conduite par le Secrétaire général de l'AMS, Monsieur Mbaye DIONE, Maire de la Commune de Ngoundiane, comprenait entre autres Monsieur Abdoulaye Diop, Trésorier de l'AMS et Maire de la Commune de Pikine Guinaw Rail, Monsieur Malick Ndiaye, Maire de Gagnick, Monsieur Ousmane Badji, Maire de Samsamba, Monsieur Issakha Diop, Maire de Pikine Est, et Monsieur Abdou Aziz Diome, Maire de la Commune de Thiakhare. Ces deux dernières communes, Pikine Est et Thiakhare, ont déjà des relations de partenariat avec des communes de la région autonome de Sardaigne.