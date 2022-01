Seydou Guèye sur les locales : « Notre objectif c’est de gagner les 19 communes de Dakar en plus de la ville »

Venu prendre part au méga meeting organisé par la coalition BBY aux Parcelles Assainies dans le cadre de la campagne électorale, le ministre conseiller Seydou Guèye précise que le mot d’ordre est clair.



L’objectif fixé par la majorité c’est de gagner toutes les communes de Dakar, en plus de la ville. Pour cela, le ministre conseiller précise que tous les moyens sont bons pour arriver au résultat escompté.



« Cette vaste mobilisation à laquelle vous assistez ici aux Parcelles Assainies montre que la coalition Benno Bokk Yakaar sait comment aller en élection et c’est une coalition qui reste dans les cœurs des populations sénégalaises. Et cela est un message fort. Notre objectif c’est d’arriver à 20/20. C’est-à-dire gagner les dix-neuf communes de Dakar en plus de la ville, ça fait 20/20. Nous avons investi des candidats de qualité, ils ont chacun une proposition et une vision de continuer le plan Sénégal émergent sur l’ensemble du territoire national pour mieux assister les populations. Nous allons arracher la victoire. Car nous ne voulons plus des dirigeants qui utilisent la ville pour solder des comptes politiques », s’est confié Seydou Guèye à l’équipe de Dakaractu...