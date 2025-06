Session de clôture 2024-2025 : Me Aïssata Tall Sall rend hommage à Macky Sall devant ses collègues

Devant l’assemblée nationale qui procède ce lundi à la clôture de la session ordinaire unique 2024-2025, la présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal a rappelé que le 17 novembre 2024, le peuple sénégalais, s'est levé et a exprimé son choix et sa volonté. Et c'est par cette volonté du peuple que tous les députés, depuis le 2 décembre, sont présents à l’assemblée. Me Aïssata Tall Sall profitant de son discours, a rendu hommage à Macky Sall, qui a été la tête de liste de Takku Wallu : « Monsieur le Président, permettez-moi, à ce stade de mon discours, d'adresser ma gratitude et toute ma gratitude à Son Excellence le Président Macky Sall, qui a conduit la liste qui nous a portés à l'Assemblée nationale. Macky Sall, par sa générosité, par son courage politique, malgré ses responsabilités internationales, a accepté de conduire cette liste qui nous a portés ici... »