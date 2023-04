Serigne Mbaye Thiam « en immersion » dans la vision socialiste : « En politique, il faut de la résilience ! Le PS a survécu à ses fondateurs… »

Malgré les moments difficiles au fil des années avec notamment le retrait de certains de ses membres, la disparition du secrétaire général national Ousmane Tanor Dieng, le Parti Socialiste veut se tenir debout pour garder farouchement le legs des anciens. L’actuel ministre de l’eau et de l’assainissement veut, en tout état de cause, rassurer ses camarades socialistes. Même s’il est venu un peu en retard lors de la réunion des cadres du parti socialiste pour accueillir les nouveaux militants qui sont également des cadres, Serigne Mbaye Thiam prendra quelques minutes pour rappeler « l’ADN » du parti fondé par Léopold Sédar Senghor.



En tant qu’homme politique du côté du Saloum et occupant un poste stratégique, notamment le secrétariat national aux élections au sein du parti, Serigne Mbaye Thiam s’est adressé aux nouveaux membres du PS, non en leur faisant une leçon de morale, mais plutôt en interrogeant l’histoire politique du parti socialiste pour inviter ainsi les cadres à retenir les rouages d’un parti politique particulièrement comme cela se passe au Sénégal. « Vous allez avoir des moments de déception, des moments de joie, de fierté. Il y a ici, au sein du parti socialiste, des gens qui étaient là en 2000, qui ont perdu le pouvoir et qui ont été déçus. Mais qui ont continué à travailler. Notre défunt SG Ousmane Tanor Dieng pouvait bien faire des compromis avec le président Wade, mais il a voulu rester digne dans l’opposition et se battre jusqu’à être membre d’une coalition qui a accédé au pouvoir en 2012 », confie le ministre à ses nouveaux camarades avec qui il compte travailler pour continuer la mission au sein du parti socialiste.







Le secrétaire national aux élections du parti des vert-blanc, confirme qu’il y a également dans cette arène politique, de la trahison, de l’ingratitude qu’il faut bien surmonter : « La politique est une école de résilience. Mais c’est une formation qui permet de mieux se forger pour être de bons modèles capables de diriger toute une communauté »,



a lancé Serigne Mbaye Thiam toujours faisant savoir à son auditoire, les mécanismes qui retiennent toujours le parti socialiste qui, selon lui, est loin d’être à l’agonie. Accueillant les nouveaux membres du parti socialiste dans cette structure dénommée « vision socialiste », Serigne Mbaye Thiam, en socialiste convaincu, a galvanisé ses camarades.







Pour rappel, le ministre de l’eau et de l’assainissement s’exprimait en présence du représentant d’Aminata Mbengue Ndiaye, Alioune Ndoye et des deux co-coordonnateurs de « vision socialiste ».