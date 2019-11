Serigne Mansour Sy Borom Daradji, l’homme intègre!

Connu pour sa discrétion, Serigne Mansour Sy « Borom Daradji », est un des chefs religieux les plus érudits du Sénégal. Il a consacré sa vie à l’enseignement du Coran. Aimé, admiré et respecté au Sénégal, mais aussi reconnu et recherché hors de nos frontières, où il a tracé son sillon, puis ensemencé l’Islam avant de veiller à son rayonnement.



Pour mieux le connaître, Dakaractu est allé à la découverte de l’homme intègre à l’occasion du Mawlid...(reportage)