L'heure est à la réunification et à l'union sacrée autour du nouveau Khalife de feu Serigne Béthio Thioune, Serigne Saliou Thioune et de l'ensemble de la famille. Un message fort lancé par Serigne Khadim Thioune "Mbossé" qui a profité de la nuit du Gamou, à Mermoz, pour tendre la main à Sokhna Aïda Diallo.



Il rappelle en ces termes : « nous formons avec Sokhna Aïda Diallo et ses enfants une seule et même famille... »Serigne Khadim Thioune de rajouter que « les enfants de Sokhna Aïda Diallo sont des innocents, nous avons le même sang... »