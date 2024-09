Série de crimes au Sénégal : L’appel fort de Badara Gadiaga à la responsabilité des autorités

L’apologie de la violence et la banalisation des crimes qui secouent notre société ces derniers temps inquiètent le chroniqueur Badara Gadiaga qui n’hésite pas à marquer son indignation. Notre société est affectée par cette jeunesse inconsciente et qui n’est pas redressée. De jours en jours, ce sont des comportements et des habitudes que nous remarquons chez une partie de cette jeunesse sénégalaise. Selon Badara Gadiaga qui s’est exprimé sur les séries de crimes odieux ces derniers jours lors de l’émission Jakaarlo sur la Tfm, « cette addiction face aux fléaux qui gangrènent la société est en train de prendre des proportions incroyables ».







Il faut cependant étudier cette situation en analysant notre rapport avec la jeunesse. Est-ce que nous parvenons à la comprendre? Pour cela, les parents ont une grande part de responsabilité. « En réalité il n’y a pas de connexion entre les jeunes et les parents. Ces derniers qui ne parviennent pas à savoir réellement la langue que les enfants parlent en évoquant l’utilisation de ces nouvelles drogues. Il faut se mettre à leur niveau pour comprendre ce qu’ils font avec ces nouvelles tentations » dira de plus Badara Gadiaga tout en interpellant les autorités à prendre cette question en compte.