Série d'arrestations : « Le Sénégal ne peut pas tendre vers une dictature du PM » (Badara Gadiaga).

Badara Gadiaga s'est prononcé suite au débat relatif aux nombreuses arrestations notées cette semaine au Sénégal. Le chroniqueur de la TFM a ainsi tiré la sonnette d'alarme sur une dictature rampante. « Il ne faut pas qu'on tende vers une dictature du PM », a-t-il déconseillé. D'après lui, le Sénégal fait aujourd'hui face à un article 80 bis parce que ceux qui ont été arrêtés ont été auditionnés sur la base des propos qu'ils auraient tenus à l'encontre du Premier ministre. M. Gadiaga de marteler que la démocratie au Sénégal a été acquise à travers des luttes âpres. Et d'ajouter que dans un pays où « Cheikh Omar Diagne se permet de tenir des propos à l'encontre du mouridisme, Bougane Guèye Dany ne devrait pas être convoqué pour une affaire ayant trait au Premier ministre. »



Badara Gadiaga dira aussi qu'au moment où les Sénégalais se battaient pour le respect des libertés, Ousmane Sonko était encore dans son bureau. « Il y a des sentinelles pour défendre cette démocratie et personne ne peut les intimider […] » Le Sénégal ne peut pas tendre vers une dictature du PM. » Pour les dossiers Bougane et Cheikh Yérim Seck, ils ont finalement rejeté la patate chaude, a-t-il martelé. Avant de souligner que quiconque utilise des mots blessants contre des gens devrait s'attendre au retour du bâton. « En 6 mois, les libertés ont été bafouées, combien de manifestations ont été interdites […]. » Madiambal Diagne a été interdit de voyager alors qu'il ne détient pas, dit-il, de passeport diplomatique. Badara Gadiaga d'inviter les autorités étatiques à s'atteler aux préoccupations des Sénégalais liées aux prix élevés des denrées alimentaires, au coût de l'électricité (le Woyofal), etc.