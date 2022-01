Sénégal vs Zimbabwe : Le trophée d'homme du match est revenu à Sadio Mané...

Sans grande surprise, Sadio Mané a été désigné "Man of the match", comprenez homme du match à l'issue de l'opposition entre le Sénégal et le Zimbabwe. Son pénalty miraculeusement transformé à la 94ème minute de jeu lui a valu cette distinction individuelle. La star Sénégalaise auteur d'un match plein aurait pu ouvrir son compteur dans le jeu après avoir bénéficié de mal d'opportunités de marquer...