Sénégal vs Malawi : les Lions de la Teranga à la chasse aux points pour la qualification à la CAN 2025

Le Sénégal affrontera le Malawi au Stade Abdoulaye Wade dans un match crucial des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Le coup d’envoi sera donné à 19 h 00, et les Lions de la Teranga, deuxième de leur groupe, chercheront à confirmer leur statut de favoris face à une équipe du Malawi déterminée à surprendre.



Le Sénégal, dirigé par Pape Thiaw, pourra compter sur ses stars telles que Sadio Mané et Ismaïla Sarr, bien que l’équipe soit privée de quelques joueurs blessés. Le Malawi, de son côté, tentera de bousculer les pronostics avec une équipe soudée et un plan de jeu visant à exploiter les contre-attaques.



Avec une victoire déjà en poche contre le Burundi lors de leur dernier match, les Lions chercheront à capitaliser sur l’avantage de jouer à domicile devant un public acquis à leur cause. Une victoire rapprocherait encore un peu plus le Sénégal de la qualification pour la CAN 2025, alors que le Malawi espère créer l’exploit et relancer sa campagne.