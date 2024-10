Sénégal vs Malawi : Le 11 de départ des Lions pour un duel décisif en éliminatoires de la CAN 2025

Ce soir, le Sénégal se prépare à affronter le Malawi dans un match crucial pour la qualification à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Le sélectionneur Pape Thiaw a dévoilé une formation forte et équilibrée, avec des cadres de l’équipe nationale bien présents pour cette rencontre.



Classement de l’équipe pour le match :



1 SENY DIENGC 3 KALIDOU KOULIBALY19 MOUSSA NIAKHATÉ14 ISMAIL JAKOBS2 FORMOSE MENDY8 LAMINE CAMARA26 PAPE GUEYE18 ISMAILA SARR10 SADIO MANE13 ILIMAN NDIAYE7 NICOLAS JACKSON



Remplacants



Mory Diaw, Abdou Diallo, Malick Diouf, Abdoulaye Seck, Gana Gueye, Habib Diarra, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Nampalys Mendy, Boulaye Dia, Cherif Ndiaye, Habib Diallo »



Ce match est crucial pour le Sénégal, qui vise la qualification directe pour la CAN 2025. Avec une victoire, les Lions de la Teranga consolideraient leur position de leader dans le groupe. Le Malawi, de son côté, tentera de résister et de surprendre, bien que le défi s’annonce de taille face à une équipe sénégalaise en grande forme.



Avec ce 11 de départ, le Sénégal affiche clairement ses ambitions : assurer une victoire nette à domicile et se rapprocher de la qualification pour la CAN 2025.