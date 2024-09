Sénégal vs Burkina : Vers un 3-4-3 convertible en 5-3-2, avec une surprise en défense…

L’équipe nationale du Sénégal se prépare à rencontrer le Burkina Faso ce vendredi au Stade Abdoulaye-Wade à 19h00 GMT, dans le cadre des qualifications pour la CAN 2025. Pour ce match, Aliou Cissé devrait opter pour une formation en 3-4-3, qui se transformera en 5-3-2 lors des phases défensives.



Devant le portier Édouard Mendy, la ligne de trois défenseurs centraux devrait être composée du capitaine Kalidou Koulibaly, d’Abdoulaye Seck et de Moussa Niakhaté. Sauf que, le sélectionneur des Lions pourrait chambouler ce trio défensif et lancer le jeune Mikayil Faye aux côtés de Koulibaly et Niakhaté.



Le défenseur central gauche, nouvellement arrivé au Stade Rennais en provenance du FC Barcelone, a déjà affiché de belles performances lors de ses premiers matchs amicaux avec l’équipe nationale notamment face au Gabon avec son but extraordinaire. Sa polyvalence et sa solidité défensive ont joué en sa faveur.



Le nouveau piston des Lions, Habib Diarra, devrait occuper le flanc droit, tandis qu'Ismaël Jakobs sera positionné à gauche. Ils seront renforcés par Pape Matar Sarr et Idrissa Gana Gueye.



Ainsi, Pape Gueye, bien qu'initialement annoncé comme un potentiel titulaire, pourrait être écarté , tout comme Lamine Camara. En effet cette configuration tactique ne permet pas au sélectionneur d’aligner trois milieux de terrain au risque de se priver d’un piston et déséquilibrer son équipe.



Enfin, l’attaque des Lions devrait rester constante avec Sadio Mané, Nicolas Jackson et Ismaëla Sarr.



Composition probable des Lions :



Edouard Mendy



Abdoulaye Seck (ou Mikayil Faye), Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté,



Habib Diarra, Pape Matar Sarr, Idrissa Gana Gueye, Ismael Jakobs



Ismeala Sarr, Nicolas Jackson, Sadio Mané