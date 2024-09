Sénégal vs Burkina : Qui sera « sacrifié » au milieu entre le vétéran Gana et les jeunes cracks Pape Gueye, Lamine Camara et PMS ?

À 34 ans, Gana Gueye (106 sélections, 7 buts) a retrouvé une seconde jeunesse en Premier League avec Everton. Ses récentes performances en club font de lui un candidat incontournable pour une titularisation ce vendredi. En tant que milieu récupérateur et relayeur à gauche, il pourra apporter son expérience et son impact physique face aux Étalons. Comme lors de la précédente CAN contre le Cameroun, où il avait brillé en seconde période, il pourrait former une belle complémentarité avec Pape Gueye.



Cependant, il est évident que l'ex-joueur du PSG, aussi performant soit-il, ne dispose plus du même volume de jeu qu'il y a dix ans. Aliou Cissé pourrait donc le préserver pour le dernier quart d’heure du match, assurant ainsi à Lamine Camara une place dans le onze de départ. De son côté, Pape Matar Sarr (21 ans, 24 sélections, 1 but), qui entame la nouvelle saison avec Tottenham sur de bonnes bases, est également en grande forme. Son dynamisme et son implication dans la construction du jeu offensif font de lui un atout de taille. À droite, avec sa technique et sa vision du jeu, il pourrait offrir des solutions tout en soutenant la défense. S’il est en bonne condition physique, sa place dans le onze de départ est quasiment assurée face au Burkina Faso.



Lamine Camara, déjà indispensable ?