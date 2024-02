Sénégal/ Vague de répression: Human Rights Watch plaide pour l'ouverture d'une enquête "indépendante" sur les violences

" 3 morts, 60 blessés, au moins 271 personnes arrêtées, et des journalistes agressés", a constaté Human Rights Watch, au lendemain des événements notés au Sénégal.



Selon l'organisation non gouvernementale, " les autorités sénégalaises devraient immédiatement ouvrir des enquêtes indépendantes sur les violences survenues lors des manifestations des 9 et 10 février 2024, à la suite du report de l’élection présidentielle".



" Les récents décès et blessures de manifestants ne devraient pas conduire à de nouveaux abus ", a souligné Ilaria Allegrozzi, chercheuse senior à Human Rights Watch. Avant d'ajouter " les autorités devraient contrôler les forces de sécurité, enquêter sur les personnes impliquées dans les abus et les tenir responsables".



Human Rights Watch dit avoir mené des entretiens téléphoniques avec 29 personnes, dont 5 manifestants, 7 activistes de la société civile, 8 membres de l'opposition, 5 journalistes, 2 avocats et des proches de 2 personnes blessées et examiné du même coup " les dossiers médicaux des personnes blessées ou tuées, des photographies et des vidéos montrant les morts et les blessés, de nombreuses images des manifestations, ainsi que des rapports publiés par les médias nationaux et internationaux".



" À Dakar, des témoins ont déclaré que les forces de sécurité avaient dispersé des centaines de manifestants et d'autres citoyens autour de la Place de la Nation, tirant à bout portant des balles réelles et en caoutchouc et des gaz lacrymogènes. Modou Guèye, 23 ans, a été abattu à bout portant par un gendarme et est décédé à l'Hôpital Principal le 10 février des suites de ses blessures. Un proche de Guèye a déclaré que celui-ci vendait des vêtements et qu'il ne manifestait pas. Human Rights Watch a examiné le dossier d’hospitalisation de Guèye, qui indique qu'il est décédé des suites de blessures « dans la région thoraco-abdominale » causées par une « arme à feu ». Selon l'opposition, une soixantaine de personnes ont été blessées lors de manifestations à travers le pays. « La police a tiré une grenade lacrymogène qui m'a touché », a déclaré un homme ayant manifesté le 9 février dans le quartier de Colobane à Dakar. « J'ai une fracture au pied droit et une blessure à la cuisse droite. Des témoins ont dit que les manifestants à Dakar ont réagi en construisant des barricades, en bloquant les routes, en brûlant des pneus et en lançant des pierres sur la police", a informé Human Rights Watch.



" Le Sénégal est depuis longtemps considéré dans la région comme un exemple de la manière dont une démocratie peut encourager la liberté d'expression, la libre association et la participation politique", a expliqué Ilaria Allegrozzi. Avant de conclure que " cet héritage est désormais menacé. Face à cette crise politique, les autorités doivent respecter les droits fondamentaux".