Sénégal/Ouzbékistan : Pape Seydou Ndiaye titulaire dans les buts

Khadim Ndiaye sur le banc, le gardien du Jaraaf de Dakar sera titularisé ce vendredi à Casablanca, face à l'Ouzbékistan en amical. Pape Seydou Ndiaye tentera de renouveler ses performances en club. A trois mois de la Coupe du monde, l'habituel gardien remplaçant sait qu'il sera exposé et sollicité.

Le placement et la sortie hésitante de Khadim sur le deuxième but du Burkina Faso (2-2), à Ouagadougou, en éliminatoires de la Coupe du monde, avait provoqué quelques grimaces et autant d'interrogations chez les supporters de l'équipe nationale du Sénégal. Titulaire face à l'Ouzbékistan, le gardien local devrait préserver sa cage inviolée. A trois mois du mondial russe, le temps lui est compté pour s'imposer de nouveau en sélection.