Sénégal-Mali (2-1) : Des « Lions » à réaction s’imposent devant les « Aigles »

Dans un match terne sans énormes occasions de buts, les « Lions » du Sénégal ont pu venir à bout du Mali qu’ils ont battu par deux buts à un (2-1). Trois jours après leur dernier match en Eliminatoires de la Coupe d’Afrique contre le Madagascar (2-0), le coach Aliou Cissé a pour ce match démarré avec une équipe complétement remaniée. Les cadres Sadio Mané, Mbaye Niang, Ismaïla Sarr, Gana Guèye, Kalidou Koulibaly ou encore Sané ont tous démarré sur le banc et certains même en tribune. C’est ainsi que ce match qui a démarré à petit trot a fini sur une petite note en première mi-temps.

C’est en deuxième partie de jeu et exactement à moins de 20 minutes de la fin que les choses ont commencé à bouger avec l’ouverture du score malienne par Adama Traoré. Une surprise qui forcera Aliou Cissé à lancer Sadio Mané dans le match, alors précédé par les entrées en jeu de Krépin Diatta et Santy Ngom qui n’avait rien donné.

Et c’est Sadio qui se chargera de faire revenir les deux équipes à la même hauteur après un crochet fulgurant sur un défenseur Malien et une conclusion du pied gauche. Alors que le Mali semblait avoir repris l’avantage 2 minutes plus tard, un but finalement signalé hors-jeu par l’arbitre, c’est finalement Moussa Konaté qui se chargera de mettre le deuxième but après un corner joué à la Rémoise, au grand détriment du banc Malien.

Les Lions qui ont très chaud, vont se concentrer sur la fin de saison dans leurs clubs respectifs en attendant les matchs amicaux en préparatif de la CAN en Égypte où il faudra un visage beaucoup plus conquérant.