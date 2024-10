Sénégal – Malawi : 4 buts à 0, Sadio Mané a marqué son 45e but international… Jackson ouvre son compteur 

Sadio Mané est désormais à 45 buts avec l’équipe nationale. Le numéro 10 sénégalais, sociétaire de Al Nasr, a marqué le deuxième but du Sénégal face au Malawi à la 68e minute et renforce sa position de meilleur footballeur de l’histoire du pays sous ce registre.

Trois minutes plus tard, c’est Boulaye Dia, entré quelques minutes plus tôt, qui inscrit le troisième but des Lions de la Téranga. Nicolas Jackson a, lui aussi, pris part à la fête en marquant son 1er but avec la tanière à la 77e minute. Remplacé par Habib Diallo à la 10e minute de la fin de la rencontre, il a été savamment ovationné par les supporters.