Sénégal: Le groupe " Sonatel / Orange attributaire de la licence 5G

L'ARTP a annoncé ce lundi lors d'un face-à-face que seul le groupe Sonatel/ Orange est aujourd'hui attributaire pour l'exploitation du réseau 5G. Cela fait suite à un appel public à candidatures pour l'attribution de ladite licence.



Selon l'autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes du Sénégal, la Sonatel a dégagé 34,5 milliards de Fcfa, pour l'accès aux bandes de fréquences pour la 5G dont le prix de depart de l'Artp était de 19,5 milliards de FCfa minimum.



Avec cette somme, il a ainsi acquis les blocs de base en plus d'autres blocs . Free et Expresso ont toutefois proposé respectivement 3 et 2 milliards de FCfa....