Sénégal : Le Port de Dakar perd un tiers de son trafic en 2024

L’année 2024 a été marquée par un effondrement spectaculaire de l’activité du Port autonome de Dakar (PAD), avec une perte de près d’un tiers de son trafic total. Les chiffres révèlent une situation alarmante pour cette infrastructure stratégique, pilier de l’économie sénégalaise.



En termes de débarquements, le port a enregistré une chute vertigineuse, passant de 1,25 million de tonnes en décembre 2023 à seulement 790 000 tonnes un an plus tard, soit une perte de près de 500 000 tonnes. Du côté des embarquements, la tendance est tout aussi préoccupante : les volumes sont tombés de 761 000 tonnes en 2023 à 650 000 tonnes en 2024.



Au total, en combinant débarquements et embarquements, le PAD a perdu 571 000 tonnes de trafic en un an, ce qui représente une réduction de près d’un tiers de son activité globale. Le trafic total est ainsi passé de 2 millions de tonnes en 2023 à 1,44 million de tonnes en 2024.



Cette baisse drastique soulève des questions sur les causes profondes de cette contre-performance et sur les mesures à prendre pour relancer l’activité du port. Le Port de Dakar, essentiel pour les échanges commerciaux et l’économie nationale, doit retrouver sa dynamique pour soutenir les secteurs clés tels que la pêche, l’industrie et les exportations.