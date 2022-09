Sénégal – Iran : Le onze probable d’Aliou Cissé avec plusieurs cadres annoncés sur le banc …

Aliou Cissé va démarrer son match contre l’Iran ce mardi à 14h30 avec une équipe qui sera très différente de celle qui avait battu la Bolivie il y a trois jours. Cette fois-ci en Autriche, le onze de départ devrait connaître un remaniement en profondeur avec la gestion des états de forme des uns et des autres, mais aussi la gestion du temps de jeu…



Au niveau de la défense, l’absence d’Édouard Mendy a laissé la cage un peu « vide » malgré une assez bonne performance de son remplaçant Alfred Gomis face à la Verde, la rotation devrait être faite ce mardi. Avec comme petite surprise le nouveau venu, Mory Diaw (29 ans, 1m97) de Clermont Foot (Ligue 1). Pour son baptême du feu, le novice est fortement pressenti même si Sény Dieng reste une possibilité.



Le gros du changement est attendu au sein de la défense où la paire axiale Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo devrait être laissée au repos. À la place, le sélectionneur Aliou Cissé qui a clairement fait comprendre en conférence d’avant-match qu’il comptait mettre sur pied une solide équipe en dépit de la rotation, pourrait tout de même lancer le duo inédit, Pape Abdou Cissé et Cheikhou Kouyaté. Idem dans les couloirs qui seront dévolus à Formose Mendy à droite alors qu’Ismaël Jakobs prendra le couloir gauche à la place de Ballo-Touré.



Au milieu de terrain, toujours dans cette logique de faire tourner son effectif, la paire Nampalys Mendy et Idrissa Gana Guèye est attendue avec comme troisième larron de ce 4-3-3, l’attaquant de Sheffield United, Ilimane Ndiaye. Le jeune attaquant pour avoir un rôle mixte de milieu offensif et numéro 10 des Lions. Enfin, Sadio Mané pourrait souffler un peu et laisser à Nicolas Jackson et Ismaïla Sarr apporter de bons ballons au Phocéen, Bamba Dieng…



Le onze probable des Lions…

Gardien : Mory Diaw ou Seny Dieng

Défenseurs : Formose Mendy, Abou Cissé, Cheikhou Kouyaté (ou Kalidou Koulibaly), Ismael Jakobs

Milieux : Gana Gueye, Nampalys Mendy, Ilimane Ndiaye (ou Pathé Ciss)

Attaquants : Bamba Dieng, Ismaela Sarr (ou Demba Seck), Nicolas Jackson (ou Sadio Mané)