Sénégal : Interdiction des contrôles routiers aux militaires en police de la circulation (gendarmes)

Par une note de service portant la signature du commandant de la légion de gendarmerie de sécurité routière, le lieutenant-colonel Ibrahima Ngom, il a été mentionné que " les contrôles routiers classiques, tels que les vérifications de documents ou le contrôle de marchandises, sont strictement interdits". Et que « les militaires en police de la circulation doivent concentrer leurs efforts sur la surveillance proactive. À ce titre, ils sont chargés de la régulation du trafic en repérant en amont les zones et les causes des ralentissements sur le réseau routier".



Dans la foulée, il a été ajouté que « les officiers et gradés doivent veiller à la présence permanente des agents sur les voies publiques ouvertes à la circulation des véhicules pour garantir la fluidité du trafic routier ». D'après ladite note, ces derniers « veilleront en outre à porter aide et assistance aux usagers de la route se trouvant en difficulté et à entreprendre toute action utile pour la coordination des interventions en cas d'accidents et de rétablir la circulation… »



"Toutefois, les militaires en police de la circulation, en cas d'alerte ou de situation exceptionnelle nécessitant une intervention justifiée; peuvent procéder à des contrôles sur les automobilistes[…]", a-t-on précisé.