Sénégal / Covid-19 variant Omicron : le ministère de la santé vers une baisse probable de l’âge de la vaccination pour les moins de 18 ans…

Dans le souci de protéger les enfants et adolescents contre la Covid-19 et ses variants, le Sénégal va ramener l'âge de la vaccination contre le coronavirus à 12 ans. Ce, pour permettre aux enfants et aux adolescents de se protéger compte tenu de l’intensification des cas notée chez ces derniers pour les variants précédents.



D’ailleurs, cela est déjà entamé aux États Unis. L'annonce a été faite par le Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye dans le cadre d’une rencontre avec la presse ce mercredi au sein du ministère de la santé et de l’action sociale.