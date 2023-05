« Sénégal Connect » : L’intelligence artificielle au menu, Ourossogui localité hôte de la caravane…

La commune de Ourossogui a reçu la caravane nationale « Sénégal Connect » ce mercredi, coïncidant avec le 5ème jour de la tournée. Une étape spéciale puisqu’il s’agit de celle réservée à la localité de Me Moussa Bocar Thiam, ministre de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique et maire de Ourossogui.



Entre les mots de remerciement et les messages de soutien venant des populations, l’opportunité a été saisie pour revenir sur les nombreuses possibilités qu’offre l’intelligence artificielle dans le domaine de l’éducation, de la médecine, ou encore de l’éducation. Et c’est tout naturellement que le ministre - maire de Ourossogui a pris rendez-vous le 16 mai au Grand Théâtre de Dakar pour la semaine du numérique…