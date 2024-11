Sénégal 1-0 Burundi : Habib Diarra Frappe et Les Lions Rugissent à la Pause !

Dans un Stade Abdoulaye Wade où les tribunes sonnent creux, le Sénégal mène à la pause grâce à une réalisation signée Habib Diarra. Le match, initialement prévu pour le dimanche 17 novembre mais décalé en raison des élections législatives, oppose des Lions dominateurs à des Hirondelles burundaises résistantes mais en manque d’inspiration.



Un Début de Match Timide et un Public Absent



La rencontre démarre sous un climat pesant, marqué par l’absence notable des supporters, un contraste frappant pour une équipe habituée à évoluer dans une ambiance bouillonnante. Les premières minutes sont équilibrées, avec un Sénégal tentant d’imposer son rythme mais peinant à concrétiser.



À la 10e minute, un corner mal joué par Idrissa Gana Gueye, qui cherchait à combiner avec Krépin Diatta, illustre un début de match hésitant. Pourtant, les Lions montrent progressivement leur intention de dominer en exerçant une pression constante sur une équipe burundaise repliée en défense.



Des Combinaisons Prometteuses Mais Inefficaces



La 16e minute voit une belle combinaison entre Krépin Diatta et Iliman Ndiaye, mais leur tentative est stoppée par la défense adverse. Deux minutes plus tard, une talonnade astucieuse de Sadio Mané trouve Habib Diarra sur l’aile, mais son centre ne trouve personne dans la surface.



Le Sénégal multiplie les occasions : à la 21e minute, Idrissa Gana Gueye lance Sadio Mané, mais ce dernier est signalé en position de hors-jeu. À la 27e minute, Iliman Ndiaye, très actif sur le côté droit, tente de servir Chérif Ndiaye, mais ce dernier rate son contrôle, laissant filer une belle opportunité.



Habib Diarra Débloque la Situation



Les efforts sénégalais finissent par payer à la 33e minute. Kalidou Koulibaly, impérial en défense, casse les lignes avec une passe millimétrée pour Iliman Ndiaye. Ce dernier décale Habib Diarra, qui ajuste une frappe imparable au fond des filets. Le jeune milieu célèbre son premier but avec une danse triomphale, accompagné d’Iliman, dans le coin du terrain.



Ce but récompense la domination des Lions, qui tentent ensuite d’aspirer les Burundais hors de leur camp avec des séquences de passes rapides et précises.



Un Sénégal en Contrôle Malgré Quelques Failles



En fin de première mi-temps, les Lions maintiennent la pression. Cependant, Habib Diarra écope d’un carton jaune à la 40e minute pour obstruction. Juste avant la pause, Sadio Mané tente une passe lobée pour surprendre la défense burundaise, mais le ballon est trop long.



Les Burundais, submergés par la pression sénégalaise, peinent à développer leur jeu. Ils n’ont que rarement approché les cages d’Édouard Mendy, preuve d’une maîtrise défensive solide des Lions.



Des Lions Dominateurs Mais Prudence Requise



À la pause, le Sénégal mène logiquement 1-0. Habib Diarra, Iliman Ndiaye, Krépin Diatta et Idrissa Gana Gueye se sont distingués par leur activité et leur impact sur le jeu. Cependant, la marge reste étroite, et les Lions devront se méfier d’un éventuel sursaut d’orgueil burundais en seconde période.



Le Sénégal a montré des signes prometteurs, mais il faudra convertir davantage d’occasions pour éviter une fin de match stressante. Rendez-vous dans 45 minutes pour voir si les Lions parviendront à confirmer leur supériorité et à sceller leur victoire !