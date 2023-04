Séminaire préparatoire à la conférence de Conakry : La DGID vers la promotion du civisme fiscal à grande échelle

L'édification d'une culture fiscale constitue encore un défi majeur, notamment pour les pays en développement caractérisés par un faible niveau des recettes tirées de la fiscalité des particuliers (personnes physiques) et une part importante de l'économie informelle dans la formation du PIB. L'accomplissement volontaire de leurs obligations fiscales par les contribuables figure parmi les principales préoccupations de l'administration fiscale.



Ainsi, dans de nombreux pays, les administrations fiscales déploient de plus en plus d'efforts pour expliquer aux citoyens pourquoi et comment payer leurs impôts, mais également pour être plus transparentes dans la gestion des finances publiques. D’ou l’objectif de ce séminaire qui se tiendra du 25 au 27 Avril, organisé par le Centre de rencontres et d’Études des Dirigeants des Administrations Fiscales (CREDAF) en collaboration avec la Direction Générale des Impôts et Domaines (DGID). En effet, il ambitionne de refonder la confiance du contribuable dans le processus politique de décision fiscale en déplaçant le consentement de l'impôt du cadre politique vers le cadre administratif.