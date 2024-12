Sécurité maritime : Dakar accueille la conférence des chefs d’état-major de la zone G

Dakar sera au cœur des enjeux de sécurité maritime les 10 et 11 décembre 2024 avec la tenue de la Conférence des chefs d’état-major de marine et de garde-côtes des pays de la zone G de l’architecture de sécurité maritime de Yaoundé. Cet événement stratégique réunira des délégations de haut niveau des marines et garde-côtes du Sénégal, du Cabo Verde, de la Gambie et de la Guinée-Bissau.



Cette rencontre a pour principal objectif de renforcer la coopération opérationnelle en matière de sécurité et de sûreté maritime. L’accent sera mis sur le développement d’un cadre sous-régional efficace pour le partage d’informations opérationnelles. À l’ordre du jour figurent également des discussions sur l’organisation de patrouilles maritimes conjointes, prévues pour 2025, dans le but de mieux lutter contre les menaces maritimes telles que la piraterie, la pêche illicite et le trafic de drogues.

La zone G, qui englobe des espaces maritimes stratégiques d’Afrique de l’Ouest, est confrontée à des défis majeurs en matière de sécurité maritime. La mutualisation des ressources et l’établissement de mécanismes de coordination régionaux sont donc essentiels pour garantir la sûreté des routes maritimes, vitales pour les économies locales.



L'édition de cette année est portée par la Marine nationale sénégalaise, en collaboration avec le ministère de la Défense britannique et l'Ambassade du Royaume-Uni à Dakar. Ce partenariat illustre l’importance des relations bilatérales dans le renforcement de la sécurité maritime dans la région.



La conférence s’ouvrira le mardi 10 décembre 2024 à 08h30 au Cercle Mess des officiers (CMO) “Colonel Emmanuel Gomis” de Dakar. La cérémonie réunira des représentants des États membres, des diplomates et des experts en sécurité maritime, témoignant de l’importance accordée à ce cadre de coopération.