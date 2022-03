Sécurité et organisation : Les portes du stade Abdoulaye Wade seront ouvertes à partir de 10h pour le match Sénégal - Égypte...

Tout sera mis en œuvre pour permettre aux supporters de venir tranquillement au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio le 29 mars prochain pour assister au match de football entre le Sénégal et l’Égypte (barrages du mondial 2022.) Parmi les mesures sécuritaires qui ont été prises, il a été décidé par le comité local d’organisation d’ouvrir les portes du stade à partir de 10 heures GMT.



Une mesure qui devrait permettre aux organisateurs d’éviter de faire face à un rush au niveau des alentours du stade. Et, surtout sur les points d’accès du bâtiment comme ce fut le cas lors de la cérémonie d’inauguration le 22 février dernier.



Selon Louis Lamotte, membre du comité exécutif de la fédération sénégalaise de football (Fsf), au moins 800 gendarmes seront déployés sur le site en plus de plusieurs centaines d’agents de sécurité...