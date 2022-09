Sécurité et assiduité du TER dans le transport de ses voyageurs: 10 millions de passagers ont emprunté le Ter

Au cœur de la mobilité urbaine sénégalaise, le Train Express Régional (TER), n’en finit plus d’émerveiller. Mis en circulation depuis 18 janvier 2022, il a enregistré ses dix millions de passagers en moins de huit mois d’exploitation. Ainsi, pour témoigner toute sa gratitude à sa clientèle, la société d'Exploitation du Train Express Régional de Dakar (Sénégal) (SETER), a tenu à honorer son dix millionième voyageur. Et dans sa politique, ce dernier a bénéficié d’une carte gold qui lui permettra d’emprunter le train gratuitement pendant une année en première classe. En plus de ça, il a bénéficié d’une visite guidée en compagnie du Directeur général de la SETER, M. Patrick Tranzer en compagnie du Président du Conseil de Direction, M. Pierre Boutier, dans les locaux de l’entreprise à Colobane. Le gagnant a ainsi pu se rendre dans la tour de contrôle du Ter (Centre des Opérations Ferroviaires), à l’atelier de maintenance des trains et au sein de la salle des simulateurs de conduite. Papa Diabel Faye, l’heureux gagnant a montré toute sa satisfaction. « Etre le dix millionième est un bonheur. C’est un chiffre qui montre les travaux avancés de ce joyau après seulement quelques mois d’exploitation. Au début, quand je me faisais transporter par le TER mes voisins étaient sceptiques maintenant ils le prennent tous ». Il poursuit avec un beaucoup de fierté : « c’est toujours une fierté et un plaisir de voyager avec le train. Je viens à l'heure et à l'aise. J’économise du temps et surtout de l’argent, car c’est moins couteux ». Aujourd’hui, le Train Express Régional transporte plus de 80 000 voyageurs par jour en moyenne, avec 95% de régularité et de ponctualité. Avec 200 services de trains par jour pour 15 rames, le TER s’active pour la bonne mobilité urbaine et assure le confort à ses clients pour ainsi résoudre le problème de transport mobilité au Sénégal.