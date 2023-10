Sécurité des aéroports face à la menace terroriste : les assurances du Secrétaire général des transports aériens

Interpellé sur la sécurité des aéroports face à la menace terroriste, le Secrétaire général du Ministère des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures Aéroportuaires Serigne Bamba Sy donne des assurances. Il a fait savoir que l'Etat du Sénégal a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des aéroports. Des propos qu'il a tenus lors de la conférence de presse tenue en prélude de la 70e Conférence Régionale, Exposition et Assemblée générale de l'Aci Afrique qui va se dérouler les 14 et 20 octobre à Dakar et Saly.